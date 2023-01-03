وزيرة الثقافة: الشيخ الشعراوي عليه تحفظات ولن نقدم عرضًا مسرحيًا باسمه

ردت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تقديم عرض على المسرح القومي عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة إنها هذه الأخبار عارية عن الصحة لأن اسم الشيخ الشعراوي عليه تحفظات كثيرة.

اقتراح بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية

وأضافت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه كان هناك اقتراح بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في شهر رمضان الكريم، معقبة: “هذا ليس عمل مسرحي كامل، إلا أنها فقط أمسيات”.

وأوضحت أن المقترح قدمه مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، إذ أن اللجنة تقرر الأعمال حسب بعض المعايير".

وأشارت إلى أن الفنانة سميحة أيوب على رأس هذه اللجنة التي تختار الشخصيات الدينية الذي سيتم عمل أمسيات لها على المسرح القومي، مؤكدة أن اسم الشيخ الشعراوي كان مطروح على سبيل المثال وليس تأكيدًا، ولم يتم الإعلان عن هذا العمل أو الأعمال الأخرى.

وتابعت: "لابد أن يكون هناك اختيار للشخصيات التنويرية المؤثرة في المجتمع في كافة المستويات على المسرح القومي"، مؤكدة أنه لابد أن يكون للشخصيات التي يتم اختيارها أثر إيجابي من الناحية التنويرية لمكافحة الفكر المتطرف.