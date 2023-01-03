الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترفض طلب بولندا بدفع تعويضات بسبب الحرب العالمية

الحرب العالمية
الحرب العالمية

قالت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا رفضت رسميًا مطالبة بتعويضات الحرب العالمية الثانية المقدرة بنحو 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار).

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، دافع حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا عن هذه القضية وأثار "الواجب الأخلاقي" لألمانيا، بحسب فرانس برس.

قدرت بولندا في سبتمبر التكلفة المالية لخسائر الحرب العالمية الثانية بـ1.3 تريليون يورو وأرسلت مذكرة دبلوماسية رسمية إلى برلين تطالب بتعويضات.

ورفضت برلين هذه المزاعم مرارًا قائلة إن بولندا تخلت رسميًا عن هذه المطالب في اتفاق عام 1953.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان "وفقًا للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات والتعويضات عن خسائر الحرب لا تزال مغلقة ولا تنوي الدخول في مفاوضات".

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها "ردت على مذكرة شفوية من بولندا بتاريخ 3 أكتوبر" لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

ورفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الطلب خلال زيارة لوارسو في أكتوبر قائلة إن القضية التي تخص برلين مغلقة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في غضون ذلك إنها "ستواصل المطالبة بتعويضات عن العدوان والاحتلال الألماني في 1939-1945".

الثلاثاء، قالت وارسو إنها دعت الأمم المتحدة إلى دعم جهودها لتلقي تعويضات الحرب.

يجادل المحافظون البولنديون بأن بلادهم أجبرت على توقيع اتفاقية عام 1953 من قبل الاتحاد السوفيتي.

وزارة الخارجية البولندية الحرب العالمية الثانية المانيا القانون الواجب الأخلاقي بولندا

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وائل لطفي

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