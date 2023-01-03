الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد زكى: توربينات سد «جوليوس نيريرى» يزيد وزنها على 650 طنًا

سد جوليوس
سد جوليوس

قال المهندس محمد زكي، مدير الأعمال الكهروميكانيكية بسد تنزانيا، إن المشروع له طبيعة خاصة أن خبراتهم في المشاريع السابقة ساعدتهم في أداء دورهم، خاصة أن هذا المشروع له تحديات خاصة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، من موقع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، أن دوره يرسم بداية من الفكرة التي توضع على اللوحة وترسل إلى المصانع الدولية حتى تأتي المعدات للمشروع ويتم تركيبها وتشغيلها وتسليمها للعميل. 

وأشار إلى أن يوجد تنسيق بين فريق العمل في المشروع عالي جدًا، وهذا نابع من الخبرات وإدارة الجودة ومن النظم التي وضعتها الشركة؛ للتأكد من أن العمل يسير وفقًا للخطة الموضوعة للمشروع. 

وأكد أن التوربينات التي تستخدم لتوليد الكهرباء بالسد، ويوجد أجزاء فيها يزيد وزنها علي 650 طنا، وهي مدروسة من البداية ويوجد أوناش خاصة لهذا الحمل، كما أنها جزء من المشروع وستظل موجودة للتشغيل والصيانة في الجدول الزمني الموضوع.

محمد زكي سد جوليوس نيريري توربينات توليد الكهرباء فريق العمل صيانة المشروع

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