نشرة حوادث «الدستور».. أبرزها تمزيق رضيع على يد والدته وسرقة مليوني جنيه في حلوان

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث الهامة والقضايا الهامة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

«الدستور» تقدم نشرة بأبرز تلك الحوادث، في التقرير التالي:

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعرض شخص للتعدى بالضرب بأسلحة بيضاء من قبل مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.

التفاصيل.. «ضربه بـ كتر».. تفاصيل إصابة شاب بسبب معاكسة فتاة فى شبرا

نجحت مباحث الجيزة في حل لغز مقتل مدير الطب البيطري السابق بعد العثور عليه داخل شقته مكبل ومكمم فى الطالبية، وتبين أن شخصين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة وتم إلقاء القبض عليهما وأحيلا للنيابة التي تولت التحقيق.

التفاصيل .. «كتفوه وكمموه».. اللحظات الأخيرة فى حياة مدير الطب البيطرى السابق بالطالبية

داهمت مجموعات عمل بوزارة الداخلية، البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات لإحكام الرقابة على المنافذ وملاحقة العناصر القائمة على أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة.

التفاصيل .. جهود أجهزة الداخلية فى مكافحة المخدرات خلال شهر (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض علي المتهم بقتل أحد الأشخاص بعد دهسه بسيارته بمنطقة أطفيح بالجيزة، عقب هروبه من موقع الحادث.

التفاصيل .. «انتقامًا لدهس والدته».. متهم يقتل شخصًا بعد خروجه من السجن

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل رضيعها بطعنات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

التفاصيل .. «أمعاؤه خرجت».. تفاصيل تمزيق جسد رضيع على يد والدته بالسلام

أجلت الدائرة الأولي إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

التفاصيل .. تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية الزيتون» لـ6 فبراير

تواصل مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، إجراء التحريات في مقتل شاب وصديقه بعد مطاردتهما في شارع الجمهورية لسرقتهما.

التفاصيل .. تفاصيل مقتل شاب وإصابة صديقه فى مطاردة بالأزبكية

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 3 متهمين بسرقة مبلغ 1,993,000 مليون جنيه خاصين بأحد البنوك من داخل شركة نقل أموال، في منطقة حلوان.

التفاصيل .. 3 مسجلين وراء سرقة مليوني جنيه من سيارة أموال بحلوان