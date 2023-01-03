«أمعاؤه خرجت».. تفاصيل تمزيق جسد رضيع على يد والدته بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل رضيعها بطعنات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كشفت تحقيقات النيابة عقب سماع أقوال المبلغ أنه عثر على جثة طفل حديث الولادة أعلى كابينة كهرباء بمنطقة مساكن الوادي في النهضة، حيث إن زوجته أخبرته بمشاهدتها كيسا بلاستيكيا يخرج منه رأس طفل أعلى الكابينة، فأنزل الكيس وعثر على جثة الطفل.



وتبين من مناظرة لجثة الطفل أنه به إصابات طعنية في أنحاء جسده أسفرت عن خروج أمعائه، كما تبين تهشما في الرأس بسبب إلقاء جثة من الطابق الرابع في القمامة.

وتبين أن المتهمة تدعى «ر. ي»، 19 سنة، مقيمة بالطابق الرابع للعقار، ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع سائق "توك توك" أسفرت عن حملها سفاحًا، وبعد الإنجاب طعنته بسكين حتى تمزقت أحشاؤه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم وضعته في كيس بلاستيكي وألقته من الرابع، خشية افتضاح أمرها.