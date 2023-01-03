الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أجهزة الداخلية فى مكافحة المخدرات خلال شهر (فيديو)

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

داهمت مجموعات عمل بوزارة الداخلية، البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات لإحكام الرقابة على المنافذ وملاحقة العناصر القائمة على أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة.

أسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 9248 قضية اتجار فى المواد المخدرة بإجمالى 10225 متهمًا ضمت 14طنًا و210 كيلو لمخدرى الحشيش والبانجو، و663 كيلو لمخدرى الشابو والهيروين، و300 كيلو لمخدرى الاستروكس والأفيون، بالإضافة إلى  كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (104,415 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (1180 كيلو جرامًا)، وإبادة مساحة منزرعة بنبات الخشخاش "الأفيون" بلغت (173 فدانًا و6 قيراطًا و21 سهمًا).

وزارة الداخلية المواد المخدرة الحشيش والبانجو

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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