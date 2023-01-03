«كتفوه وكمموه».. اللحظات الأخيرة فى حياة مدير الطب البيطرى السابق بالطالبية

نجحت مباحث الجيزة في حل لغز مقتل مدير الطب البيطري السابق بعد العثور عليه داخل شقته مكبل ومكمم فى الطالبية، وتبين أن شخصين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة وتم إلقاء القبض عليهما وأحيلا للنيابة التي تولت التحقيق.

جثة وبلاغ

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد على عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغًا من إيهاب هنري، 52 سنة، مهندس عن اكتشاف وفاة خاله المدعو «محسن.م»، 72 سنة، مدير عام الطب البيطري سابقًا وحاليًا بالمعاش، مقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة القسم، بالشقة سكنه مكبلًا بالأيدي والأرجل ومكمم.

فريق بحث

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة في أسرع وقت.

وبالتحرى والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، حيث أمكن من خلال الفحص من تحديد مرتكب الواقعة وضبط كل من «كريم.ح» 23 سنة، عاطل ومقيم شارع الإخلاص الطالبية، و«يوسف.ط» 22 سنة، طالب بالمعهد العالى لنظم المعلومات ومقيم شارع عبدالعزيز الموسكي، وبمواجهتهما أمام المقدم محمد نجيب رئيس المباحث اعترفا بارتكابهما الواقعة.

شاشة ولاب توب

وبمناقشة المتهم الأول، أوضح أنه كان مقيمًا رفقة أسرته بذات الشارع محل الواقعة منذ 6 سنوات، وأنه يعلم أن المتوفى يقيم بمفرده بالشقة سكنه، واتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة وسرقة محتويات الشقة وهى، مبلغ مالى 500 جنيه، وجهاز لاب توب hd ، شاشة سامسونج 22 بوصة، أعطاها المتهم الثاني لوالده، وساعة رجالي.

أضافا أنهم عقب ارتكابهما الواقعة توجها لمنطقة شارع عبدالعزيز بالموسكى لبيع بعض محتويات الشقة، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.