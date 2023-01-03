الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مسجلين وراء سرقة مليوني جنيه من سيارة أموال بحلوان

جريدة الدستور

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 3 متهمين بسرقة مبلغ 1,993,000 مليون جنيه خاصين بأحد البنوك من داخل شركة نقل أموال، في منطقة حلوان.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام العاملين بالشركة باصطناع نسخة من مفتاح الباب الرئيسى للشركة، وبتاريخ الواقعة استغل أحدهما تواجده بالشركة وقام بمراقبة فرد الأمن وتواصل مع أحد المتهمين، يعمل بذات الشركة، الذى قام بالتوجه للشركة وسرقة الحقيبتين ولاذ بالفرار.

وأضاف المتهم الثالث بأنه عقب ارتكاب الواقعة قام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها لدى أحد أصدقائه"مقيم بدائرة القسم" وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته المبالغ المالية المستولى عليها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

كما أرشدوا عن المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، هاتفى محمول ، يحويان محادثات بينهم وقت ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سرقة ضبط منطقة حلوان شركة نقل أموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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