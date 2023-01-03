على مساحة 7 آلاف فدان.. «صناعة النواب» تستعرض ملامح مشروع إنشاء العاصمة الصناعية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية، للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.

وقال اللواء اشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن فكرة المشروع ممتازة فهو من المشاريع الوطنية العملاقة، وأكد: “من حظنا الجيد أن وزارة الصناعة تمتلك ارض علي مساحة 7 آلاف فدان بالفيوم في مدينة كوم أوشيم للصناعات التكنولوجية الدولية والتي تعد دره المناطق الصناعية بمصر”.

‏واضاف أن العاصمة الصناعية تعتبر المدينة الوحيدة في مصر التي تقع على الطريق الدائرى الإقليمى وتتصل مباشرة بأسواق 6 محافظات تضم ٤٠ مليون نسمة هي محافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الفيوم”.

وتابع: هي المدينة الصناعية الوحيدة التي تتصل مباشرة من خلال الطريق الدائرى الإقليمى بمحاور التنمية التالية:

‏- محور ‎٣٠ يونيو الذى يربطها شمالاً بموانى دمياط وبورسعيد وشرق التفريعة وشرق بسيناء من خلال أنفاق بورسعيد والإسماعيلية وجنوب بالزعفرانة وميناء سفاجا كذا بنى سويف ومحافظات الصعيد .

- محور الضبعة الذى يربطها شرقا بطريق الحرير من خلال ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وشمالاً بالطريق الدولى الساحلى المؤدى إلى المنطقة الاقتصادية ميناء جرجوب الجارى إنشاءها ومنها إلى الإتحاد الأوروبى ومينا روتردام كذا شمال ليبيا غربا .

- محور سيوة واحة جنوب والذى سيكون منفذا للتصدير لجنوب ليبيا ومنعا دول تشاد والنيجربرا

وشدد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا المشروع يعد أول مدينة صناعية بمصر يسمح فيها بالبناء بإرتفاع 25 م ، كما أن تلك المنطقة تتمتع بإعفاء ضريبي قدره 50 % من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بحد أقصى 80٪؜ من رأس المال المدفوع حتى بدء مزاولة النشاط ومدى الخصم لا يتجاوز ‎7 سنوات من بدء مزاولة النشاط أيضا.

وقال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة، ان الظروف العالمية التي يمر بها العالم، تجعلنا نهتم بكل ما يخص الصناعة ونفتخر بوجود عاصمة صناعية موجودة بمصر بها العديد من الصناعات التكنولوجية الحديثة لجذب المستثمرين سعيا للوصول الي 100 مليار دولار .

وشدد “قريطم” علي ضرورة السرعة في انشاء العاصمة الصناعية لفتح آفاق جديدة وخلق ملايين فرص العمل من أجل جيل كامل، مؤكدًا أن نواب اللجنة مستعدون لتقديم الدعم اللازم للانتهاء من اجراءات انشاء العاصمة الصناعية.