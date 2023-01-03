الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤتمر رونالدو: فخور بخطوة النصر وجئت هنا لتطوير الكرة

رونالدو
رونالدو

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه سعيد للغاية وفخور بانتقاله إلى النصر السعودي وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديم الدولي البرتغالي اليوم الثلاثاء.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي لتقديمه في ملعب "مرسول بارك": "إحساسي جميل، وفخور جدًا بأخذ هذا القرار في حياتي الكروية، نادي النصر أعطاني هذه الفرصة، لكي أدخل غمار تجربة جديدة، وأشكل فرصة للأجيال الحالية".

أضاف: "فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير.. في أوروبا فزت بكل شيء ولعبت بأكبر الأندية والآن موعد تحدٍ جديد، كانت هناك اتصالات من البرتغال وأمريكا، وأعطيت كلمتي لنادي النصر".

وتابع "السعوديون كانوا رائعين بالترحيب، انضمامي إلى النصر ليس فقط من أجل تطوير كرة القدم، لكن من أجل الأجيال القادمة والأطفال في هذا البلد".

وأتم: "القرار جاء بالمشاورة مع عائلتي وخاصًة أبنائي".

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تاريخية، في عقد ممتد إلى موسمين ونصف الموسم.

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لرونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

ومن المقرر أن يلقي رونالدو كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين في الملعب، على أن تكون مدة الحفل قصيرة وفقًا للاتفاق الذي تم بين إدارة النادي ورودي جارسيا، المدير الفني للفريق.

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