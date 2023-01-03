الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو: لا يهمنى ما يقوله الناس.. جئت لأكون جزءًا من السعودية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أثنى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على أداء منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "منتخب السعودية في كأس العالم، للأسف الناس جميعًا يتحدثون لكن لا يعرفون الكثير عن كرة القدم مثلما نعرفه نحن في هذا العصر، الآن كل المنتخبات جاهزة ومنظمة وقادرة على التحديات والفوز بها".

وأضاف: "لا ننسى ما حققه منتخب السعودية في كأس العالم أمام الأرجنتين، ما قدمته المنتخبات الآسيوية أيضًا، كوريا الجنوبية واليابان، لم يعد من السهل الحديث عن وجود ذلك الفارق الشاسع بين المنتخبات".

وأردف: "لا يهمني ما يقوله الأشخاص، القرارات التي أتخذها تعود إليّ، قرارات شخصية، وأنا متحمس لذلك التحدي، شاهدت الكثير من المباريات في الدوري السعودي، أعرف قوة المنافسة في الدوري السعودي...وأنا جاهز لأستمتع بلعب كرة القدم".

واختتم قائلًا: "أنا لاعب كرة قدم ومسرور بالقدوم هنا، كسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا، وأريد كسر كل الأرقام القياسية في آسيا، جئت لنادي النصر للاستمتاع بكرة القدم والفوز بكل الألقاب، جئت لأكون جزءًا من ذلك البلد، وأنا مُحاط بالأشخاص الذين يحيطونني، والابتسامة حاضرة في محياي".

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لرونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقته عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

كريستيانو رونالدو رونالدو كريستيانو النصر السعودية

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