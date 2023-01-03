أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

بدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر يناير 2023 بنفس أسعار الشهر الماضي بعد نفيها للشائعات التي ترددت حول رفع أسعار السلع التموينية مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2022.

ونشرت التموين أسعار السلع التموينية لشهر يناير على موقعها الخاص، وتعرضها «الدستور» في التقرير التالي مع زيادة عمليات البحث عليها:

أسعار السلع التموينية لشهر يناير

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه وهي نفس أسعار السلع التموينية للشهر الماضي

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا، وهي نفس اسعار السلع التموينية للشهر الماضي

سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات وهي نفس اسعار السلع التموينية للشهر الماضي

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.