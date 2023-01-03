الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

السلع التموينية
السلع التموينية

بدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر يناير 2023 بنفس أسعار الشهر الماضي بعد نفيها للشائعات التي ترددت حول رفع أسعار السلع التموينية مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2022.

ونشرت التموين أسعار السلع التموينية لشهر يناير على موقعها الخاص، وتعرضها «الدستور» في التقرير التالي مع زيادة عمليات البحث عليها:

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 

  • أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه وهي نفس أسعار السلع التموينية للشهر الماضي
  • زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.
  • مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.
  • مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.
  • دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا، وهي نفس اسعار السلع التموينية للشهر الماضي
  • سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.
  • مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.
  • عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.
  • شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.
  • صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات وهي نفس اسعار السلع التموينية للشهر الماضي
  • فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

عن زيادة الأسعار.. وزير التموين: طالبت بلجنة مُشتركة لمراقبة أسعار 15 سلعة

رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط الالتحاق بالبرنامج

  • جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
  • مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.
  • کیس سائل غسيل أوان 80 جم بسعر جنيهين.
  • کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.
  • طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.
  • مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.
  • صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.
  • صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.
  • لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.
  • خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.
  • قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.
  • بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.
  • بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.
  • بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.
  • بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
  • بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.
txt

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

السلع التموينية أسعار وزارة التموين شهر يناير البنك المركزي المصري سعر الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

موعد بداية شهر طوبة 2023 بالتاريخ الميلادي ومكانته عند المصريين القدماء

«حياة كريمة».. رئيس «القطاع الهندسى»: تنفيذ 29 ألف مشروع فى المرحلة الأولى من المبادرة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

«بحراسة مشددة».. الأمن يتحفظ على لص داخل أحد المستشفيات بالغربية

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام