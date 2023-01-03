الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عن زيادة الأسعار.. وزير التموين: طالبت بلجنة مُشتركة لمراقبة أسعار 15 سلعة

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود ضعف في الرقابة على الأسواق، وعلل ذلك بالنقص في أعداد المعينين، قائلا: “توقفت التعاقدات منذ 1995”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابية.

وأوضح وزير التموين، أن هناك قرار حكومي سابق بوقف التعيين إلا بشروط، مؤكدا أن  البديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى، إلا أننا نواجه مشكلة في الانتداب لأننا لسنا وزارة جاذبة.

وأشار إلى أنه تم التغلب على هذه الأزمة من خلال المد لبعض الكوادر المتميزة بعد التقاعد، بعد موافقة رئيس الوزراء.

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وأعلن “المصيلحي” أنه طالب بتشكيل لجنة فنية ممثلًا بها الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، لدراسة المدى السعري لـ15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها.

وكان طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالهدوء خلال عرضهم أدواتهم الرقابية الموجهة للدكتورعلى مصيلحى وزير التموين. وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم: "أرجو الهدوء.. مالكم النهاردة فى حركة ونشاط زائد فى حاجة بعد الجلسة.. كل سنة وانتم طيبين.. سنة 2023 بدأت".

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الدكتور علي المصيلحي ضعف الرقابة الاسواق مجلس النواب الأدوات الرقابية

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