الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«50 جنيها لا تكفي».. برلمانيون يطالبون وزير التموين برفع قيمة دعم التموين

وزير التموين
وزير التموين

طالب النائب طارق سيد، عضو مجلس النواب  وزير التموين بضرورة رفع قيمة الدعم المقدمة للمواطنين، لعدم كفاية القيمة الحالية المحددة بـ 50 جنيها، لسد احتياجات الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.

 من جهته، حرص الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، على اصطحاب بعض المنتجات "دقيق - أرز - لبن" لإثبات عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات الاستهلاكية.

وانتقد عضو مجلس النواب غياب التسعيرة على السلع، قائلا: «الناس بتصوت من الغلاء، وجميعنا في كارثة حقيقية».

وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل الدولة نحو 90 مليار جنيه دعم، إلا أن المواطن ما زال يئن، قائلا: تصريحات كل قيادات وزارة التموين، رغم إعلان الحكومة توافر السلع لمدة 6 أشهر، إلا أن المشكلة في غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.

وأكد حسام المندوه، أن وزارة التموين، لم تقم بالدور الذي يليق في الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، منتقدا تقادم قوانين التموين منذ عام 1945.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مواجهة التلاعب في الأسعار، لا سيما في ظل عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات.

النائب طارق سيد مجلس النواب وزير التموين قيمة الدعم الدعم الاسرة المصرية التموين

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