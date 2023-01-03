الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ابدأ».. مبادرة شبابية بتكليف رئاسي لتوطين التنمية

ابدا
ابدا

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. 

 

شركة "ابدأ".. الذراع التنفيذي لتحقيق أهداف المبادرة 

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة. 

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات شركة مساهمة مصرية والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

وتنقسم  محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

 

وشهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "قطاع التدريب" التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات".

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى اليوم، حيث وقع البروتوكول أحمس ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وعصام عدلي رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب تنمية العنصر البشري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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