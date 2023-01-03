ضبط 23 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في مطروح

قالت هند محمود مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم الدفع بحملة تموينية بمدينة مرسى مطروح وبالتعاون مع مباحث التموين، جرى ضبط ٢٣ ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات وذلك قبل تهريبها والتربح منها.



وأوضحت أنه تم أيضا ضبط عدد 11 مخالفة تموينية متنوعة، مشيرة إلى أن حملة تموينية بمدينة الحمام، تمكنت من ضبط وتحرير عدد 6 مخالفات منها بيع سلع تموينية بأزيد عن السعر المقرر ومخالفتين توقف عن الإنتاج لمخبزين بلدي، ومخالفتين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأضافت أنه جرى أيضا ضبط ٣ مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، ٧ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وضبط مخالفة عدم توافر مواد بترولية بمحطة خدمة وتموين سيارات، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة من الأدوية البشرية وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة.

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