الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للمرة الثانية.. مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة

فاز مشروع “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV”، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "انرناشونال فاينانس -International Finance “ كثاني جائزة  بعد جائزة ”معهد الطاقة البريطاني" كأفضل المشروعات المُقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

وتعد مجلّة "انترناشونال فاينانس" International Finance مؤسسة مُتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال والطاقة وتقديم الحلول الأكثر ابتكارًا واستدامة.

وتغطي المجلة قصصاً عن الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق التحوط وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والعقارات والتكنولوجيا المالية والعملات بالإضافة إلى التمويل المتخصص وفرص الاستثمار، وتغطي المجلة أيضاً نطاقاً واسعاً من قطاعات الصناعة غير المالية مثل الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبناء والمرافق والموانئ والشحن والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية.

اقتصاد أكثر استدامة الاحتباس الحرار البرنامج الإنمائي الاحتباس الحرارى الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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