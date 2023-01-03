خدمة اللاهوت الدفاعي بالكنيسة الأرثوذكسية تطلق مجلة شهرية عن القضايا الإيمانية

أطلقت خدمة اللاهوت الدفاعي ، التابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تحت رعاية الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والقس متى بديع ،مجلة شهرية للخدمة تتناول موضوعات إيمانية تخص شباب الأقباط .

وكانت خدمة اللاهوت الدفاعي بأسقفية الشباب، قد بدأت نهاية الشهر الماضي في قبول دفعة جديدة للدراسة في مركز دراسات اللاهوت الدفاعي - أول مركز متخصص فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية-، للرد على الإلحاد والتشكيك في الإيمان المسيحي والتعاليم الخاطئة بأسلوب لاهوتي وعلمي وفلسفي وتاريخي بالأدلة والبراهين.



وأوضحت الخدمة أن هذه الدفعة ستكون مقتصرة على الآباء الكهنة فقط، دون حضور من الدارسين الشباب الأقباط.



وستكون الدراسة "أونلاين" على 6 مستويات كل مستوي لمدة شهر واحد فقط يشمل محاضرات نظرية وورش عمل ومناقشات ودراسة حالات وتطبيقات روحية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الأسبوع الأول من شهر يوليو 2021.