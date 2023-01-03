الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2023

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لجميع صفوف النقل بدءًا من الرابع الابتدائي  وحتى الثاني الثانوي العام، وتتوافر النماذج الاسترشادية على بوابة التعليم الالكتروني لتساعد الطلاب في محاكاة الامتحانات حتى تزيل عنهم رهبة الامتحان خاصة مع تغيير نظام الامتحانات خاصة مع الصفين الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والثانوي العام .

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2023

رابط نماذج استرشادية رابعة ابتدائي 

يستطيع طلاب رابعة ابتدائي الدخول عبر رابط نماذج استرشادية التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رابط موقع التعليم الإلكتروني  https://moe.gov.eg/ar/

ثم اختيار أيقونة  بوابة التعليم الإلكتروني ، ثم اختر المرحلة التعليمية الابتدائية ، ثم اختار الصف الرابع الإبتدائي  وستجد أمامك عدة اختيارات وهى البرمجيات، الكتب الدراسية الإلكترونية، إثرائيات، الحصص الافتراضية، أنشطة صوتية – اناشيد، دليل المعلم، استبيان، بكرة أحلى.

قم باختيار نماذج استرشادية وستجد أمامك 3 صفحات بها نماذج استرشادية للكثير في كافة المواد الدراسية التي يدرسها طلاب الصف الرابع الابتدائي .

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي الترم الأول 2023 ورابط تحميل النماذج الاسترشادية

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2022/2023

أو يمكنك الدخول مباشرة عبر الرابط التالي لتدخل على نماذج استرشادية الصف الرابع الابتدائي 

https://moe.gov.eg/ar/primary4/ ، ويوفر هذا  الرابط عدة روابط لـ نماذج استرشادية لرابعة ابتدائي ويستطيع الطالب الضغط على الرابط الذي يحتاجه وهي كالتالي:

  • النموذج الاسترشادي الأول
  • النموذج الاسترشادي الثاني
  • النموذج الاسترشادي الثالث
  • النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات
  • النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات
  • النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

اجازة منتصف العام للصف الرابع الابتدائي

تبدأ إجازة منتصف العام للصف الرابع الابتدائي مع صفوف النقل حيث حددتها وزارة التربية والتعليم مع إعلانها الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول، ووفقًا للخريطة الزمنية التي للعام الدراسي 2022-2023 ، فإن موعد اجازة منتصف العام  تمتد خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير، أي تمتد لنحو 15 يومًا، وكانت العام الدراسي قد انطلق منذ مطلع أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى 5 يناير 2023، وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 98 يوما، أي 17 أسبوعا دراسيا عقب حذف الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية خلال التيرم.

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نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023

 

نماذج استرشادية رابعة ابتدائي الرابع الأبتدائي أجازة منتصف العام وزارة التربية والتعليم موقع التعليم الإلكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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