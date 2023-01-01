يوفر موقع التعليم الالكتروني نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمساعدة الطلاب على محاكاة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتخلص من القلق المصاحب لها.

وتبدأ امتحانات الترم الاول للصف الخامس الابتدائي 2023 خلال الشهر الجاري، وتختلف موعدها من محافظة لأخرى بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد الامتحانات لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.

النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم – التعليم الإلكتروني- رابط نماذج الوزارة لجميع صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، ويستطيع طلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي من خلال الدخول مباشرة عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/primary5/

وداخل الرابط سيجد طلاب الصف الخامس الابتدائي عدة لينكات لبعض النماذج الاسترشادية ومنها:

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

توزيع درجات 5 ابتدائى الترم الاول 2023

حددت وزارة التربية والتعليم كيفية توزيع درجات 5 ابتدائي ، وتأتي كالتالي :

80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

10% من درجة امتحان الشهر.

5% على المواظبة.

5% على السلوك.

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وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال توفير النماذج الاسترشادية أو نماذج الوزارة محاكاة امتحانات الفصل الدراسي الأول أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

حيث تم مراجعة نموذجين من امتحانات العام الماضى وتوفيرهم على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية النماذج الاسترشادية هى أن من قام بوضع الأسئلة فيها ومراجعتها هم مستشارى المواد الدراسية وهم نفس الأشخاص المكلفين بوضع أسئلة امتحانات العام الدراسى الحالى والتى تنطلق فى يونيو المقبل.