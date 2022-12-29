رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة «معلم فصل 2022» ومعلمي رياض الأطفال التكميلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معلم فصل ومعلم رياض أطفال مساعد ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، بعد اعتمادها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022

ويستعرض لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 بوزارة التربية والتعليم عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، ونتيجة المسابقة التكميلية لمعلمي رياض الأطفال ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

اختيار أيقونة الوظائف.

اختيار الوظائف الذي جرى تحديد موعد الامتحان لها.

وبعدها اختيار مسابقة معلم فصل، أو معلم رياض الأطفال في المحافظة التابع إليها المتقدم.

سيتم الدخول على وظائف جرى لتحديد موعد الامتحان لها عقب إدخال الرقم القومي وإدخال رقم الطلب.

تعديل شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

في السياق ذاته، أعلن رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تعديل شرط السن ليصل إلى 40 عامًا، في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك خلال اجتماعه مع صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أقر رئيس الوزراء، تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول.

نتيجة مسابقة معلم فصل 2022

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن عدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم لوظيفة معلم فصل بلغ 14530 متقدماً في 27 محافظة.

وأوضح أن عدد المتقدمين للمسابقة 89394 متقدماً لشغل 14813 وظيفة، انطبقت على 60695 متقدماً، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدماً.

نتيجة المسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال

فيما بلغ عدد الناجحين في الاختبار الإلكتروني لمسابقة تعيين معلمي رياض الأطفال التكميلية 1656 متقدماً، من بين 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدماً، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 44970.

وكان الجهاز قد أجرى مسابقة تكميلية للمتقدمين من 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

قد يهمك..

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية