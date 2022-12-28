الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التنظيم والإدارة» تُعلن موعد التصديق على نتائج مسابقة الآئمة

صالح الشيخ
صالح الشيخ

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم فتح باب التقديم لمسابقة الأئمة، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الآن، أكثر من 15 ألف مواطن وسيتم التصديق على نتائج المسابقة مساء اليوم.

مسابقات الأئمة 

وأكد الدكتور صالح الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعيين 1000 إمام هذا العام ومثيلهم العام المقبل، من خلال اجتياز مسابقة وزارة الأوقاف.

تعيين 30 ألف معلم

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تعيين 30 ألف معلم بحيث يتم تغطية جميع المراحل التعليمية، مشيراً أن هناك حرص شديد من قبل وزارة التربية والتعليم على السير وفق المعايير الدولية الخاصة بقطاع التعليم.

التنظيم والإدارة مسابققة الآئمة مساء دى ام سى دي ام سي صالح الشيخ

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