الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي الترم الأول 2023 ورابط تحميل النماذج الاسترشادية

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023،  ويبحث الكثيرين عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023 للاستعداد لأداء امتحانات الترم الأول.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023

في هذا التقرير نوضح لكم جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023، وموعد بداية إجازة نصف العام الدراسي.

تبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة  10 يناير، وتستمر حتى 16 يناير 2023.

يوم الثلاثاء 10 يناير مادة اللغة العربية والخط.

يوم الخميس 12 يناير مادة الهندسة ومادة العلوم.

يوم الأحد 15 يناير مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 17 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة والدقهلية الترم الأول 2023

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الإعدادي

وطرحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الإعدادي من أجل التدريب على أسئلة الامتحانات يمكن الوصول إليها من هنا.

النموذج الاسترشادي الأول. 
النموذج الاسترشادي الثاني.
النموذج الاسترشادي الثالث. 
النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات.
النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات.
النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

يوم الخميس  5 يناير 2023
امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

يوم الأحد 8 يناير 2023
امتحان الجبر والإحصاء.

يوم الإثنين  9 يناير 2023
امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الفنية

يوم الثلاثاء  10 يناير 2023
امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الأربعاء  11 يناير 2023 
امتحان الهندسة

يوم  الخميس  12 يناير  2023 
امتحان مادة العلوم

ويكون جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي بمحافظة الجيزة

الإثنين 9 /1 /2023
امتحان مادة اللغة العربية والخط

الأربعاء 11 /1 /2023
امتحان مادتي الهندسة، والعلوم

السبت 14 /1 /2023
امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية

يوم الإثنين 16 /1 /2023 
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

إجازة نصف العام الدراسي 2023 

تبدأ اجازة نصف العام 2023 من يوم 28 يناير عام 2023 إلى 9 فبراير 2023، وتكون إجازة نصف العام 15 يومًا، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 11 فبراير 2023.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسجيل الاستمارة

اجازة نصف العام 2023 الترم الأول 2023 الصف الثاني الإعدادي جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي جدول امتحانات الصف الثاني نصف العام 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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