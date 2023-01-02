جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي الترم الأول 2023 ورابط تحميل النماذج الاسترشادية

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، ويبحث الكثيرين عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023 للاستعداد لأداء امتحانات الترم الأول.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023

في هذا التقرير نوضح لكم جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023، وموعد بداية إجازة نصف العام الدراسي.

تبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة 10 يناير، وتستمر حتى 16 يناير 2023.

يوم الثلاثاء 10 يناير مادة اللغة العربية والخط.

يوم الخميس 12 يناير مادة الهندسة ومادة العلوم.

يوم الأحد 15 يناير مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 17 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الإعدادي

وطرحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الإعدادي من أجل التدريب على أسئلة الامتحانات يمكن الوصول إليها من هنا.

النموذج الاسترشادي الأول.

النموذج الاسترشادي الثاني.

النموذج الاسترشادي الثالث.

النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

يوم الخميس 5 يناير 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

يوم الأحد 8 يناير 2023

امتحان الجبر والإحصاء.

يوم الإثنين 9 يناير 2023

امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الفنية

يوم الثلاثاء 10 يناير 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الأربعاء 11 يناير 2023

امتحان الهندسة

يوم الخميس 12 يناير 2023

امتحان مادة العلوم

ويكون جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي بمحافظة الجيزة

الإثنين 9 /1 /2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط



الأربعاء 11 /1 /2023

امتحان مادتي الهندسة، والعلوم



السبت 14 /1 /2023

امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية



يوم الإثنين 16 /1 /2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

إجازة نصف العام الدراسي 2023

تبدأ اجازة نصف العام 2023 من يوم 28 يناير عام 2023 إلى 9 فبراير 2023، وتكون إجازة نصف العام 15 يومًا، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 11 فبراير 2023.