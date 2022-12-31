النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2022/2023

يتساءل الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي، عن النماذج الاسترشادية التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، عبر محركات البحث جوجل، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويتيح "الدستور" عبر التقرير التالي رابط الحصول على النماذج الاسترشادية التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023.

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي والحصول على النماذج الاسترشادية (من هنا).

درجات أعمال السنة في العام الدراسي الجديد

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق قرار نظام أعمال السنة، على صفوف المقل، بدءًا من الصف السادس الابتدائي، وحتي الصف الثاني الثانوي العام.

على أن يتم تقسيم درجات أعمال السنة في العام الدراسي الجديد كالتالي:

(5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد اختبارين الترم الواحد ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى فى الامتحانين، أول امتحان فى أكتوبر وامتحان فى شهر نوفمبر بجانب امتحان الفصل الدراسي الأول" اختبار الترم"، المقرر فى شهر يناير المقبل.

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم إشراك الأهل فى عملية التقييم حيث يتم كتابة تقييم الطالب بشكل وصفى فى أسفل الشهادة وليست درجة.

وشرح ذلك قائلا، مثلا نقول لولى الأمر “إبنك بيسمع الكلام أو مجتهد ونقطة تميزة كذا” وأيضا ميول الطالب، مثلا "الطالب يحب النشاط المسرحى ومن ثم الشهادة تكون الشهادة معبرة عن مستوى الطالب وأيضا ميول واتجاهات الطالب وسيتم تدريب المعلمين عليها.