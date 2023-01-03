الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها.. أسرار في حياة إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تحتفل النجمة إلهام شاهين اليوم، بعيد ميلادها، تلك الفنانة التي كانت ومازالت ذات بصمة بالعالم العربي أجمع، فشهد جماهيرها على أعمالها الفنية المختلفة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

وبالتزامن مع عيد ميلادها نقدم لكم من خلال هذه السطور محطات في حياة إلهام شاهين:

ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة، بالقاهرة عام 1960، سجلت في مدارس الراهبات الفرنسية وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1982.

  • بدأت إلهام شاهين مسيرتها في السينما خلال سبعينات القرن الماضي، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم رجل اسمه عباس، وكان قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، كما شاركت في العديد من المسرحيات منها قنبلة الموسم، والمصيدة، والمتحذلقات، و"بستان الوهم"، و"النسانيس".
  • يعرف عن النجمة إلهام شاهين أنها ضمن الفنانات المتمردات.
  • يعرف عن الفنانة إلهام شاهين، أنها من الفنانات الذين يثيرن الجدل باستمرار بتصريحاتهن الجريئة، حيث تصدرت التريند والسوشيال ميديا في الأعوام الأخيرة أكثر من مرة.
  • تسببت الهام شاهين في طلاق والديها، وذلك لأن والدها كان يريد إدخالها مدرسة شريعة، كما رغب في إدخالها جامعة الأزهر ورفض دخولها في عالم التمثيل الذي عملت والدتها على دعمها به، حيث كانت تتلقى الدعم من والدتها من أجل دخول مشوارها الفني ما أدى إلى تحول العلاقة بين والديها.
  • لم تدخل إلهام شاهين في علاقات سوى مرتين إحداهما من المنتج المصري عادل حسنى، ورجل الأعمال اللبناني عزت قدورة والذي انتهت علاقتهما بالطلاق.
  • شهدت إلهام شاهين على خلاف مع عبد الله بدر أحد الدعاة السلفيين وذلك بعد أن اتهمها بتصوير مشاهد مخلة بالآداب، فرفعت دعوة ضده ما أدى إلى سجنه.
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