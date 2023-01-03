في عيد ميلادها.. أسرار في حياة إلهام شاهين

تحتفل النجمة إلهام شاهين اليوم، بعيد ميلادها، تلك الفنانة التي كانت ومازالت ذات بصمة بالعالم العربي أجمع، فشهد جماهيرها على أعمالها الفنية المختلفة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

وبالتزامن مع عيد ميلادها نقدم لكم من خلال هذه السطور محطات في حياة إلهام شاهين:

ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة، بالقاهرة عام 1960، سجلت في مدارس الراهبات الفرنسية وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1982.