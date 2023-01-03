الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشروعك» بالمنوفية: تنفيذ 37 مشروعًا بتمويل 8 ملايين جنيه خلال ديسمبر الماضي

مشاريع ضمن مشروعك
مشاريع ضمن مشروعك

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر ديسمبر 2022 الماضي بلغ (56) فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ (37) مشروعا بتمويل (8) ملايين و(579) ألف جنيه، موجهاً القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من "مشروعك" هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ارتداء الكمامات أبو ليمون 8 مليون جنية البشرية البرنامج الصغيرة والمتوسطة الصغيرة برنامج مشروعك

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

3 أفلام جديدة فى السينمات المصرية غدًا.. أبرزها «شلبى»

«الزراعة»: استثمارات مشروع «البتلو» تخطت 7.3 مليار جنيه

بعد رحيل بندكتس السادس عشر.. سر استخدام 3 توابيت فى دفن البابوات

تداول 46 سفينة.. ميناء الإسكندرية يستقبل 144 ألف طن سلع استراتيجية

وزير التعليم العالي يناقش التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بالمستشفيات الجامعية

دفن سيدة توفيت عقب سهرة «رأس السنة» بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

الرئاسة الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى تؤسس لمرحلة من التوتر

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟