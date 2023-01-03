«مشروعك» بالمنوفية: تنفيذ 37 مشروعًا بتمويل 8 ملايين جنيه خلال ديسمبر الماضي

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر ديسمبر 2022 الماضي بلغ (56) فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ (37) مشروعا بتمويل (8) ملايين و(579) ألف جنيه، موجهاً القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من "مشروعك" هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.