الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحر أحدهم خوفاً من الفضيحة.. ضبط شبكة شذوذ فى دمياط

القبض
القبض

ضبطت أجهزة الأمن في دمياط شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي في مدينة رأس البر، عقب بلاغ من الأهالي الذين شكّوا في خروج أصوات غريبة من داخل إحدى الشقق وأثناء محاولتهم اقتحام الشقة فوجئوا بثلاثة شباب يمارسون الشذوذ.

وفي أثناء ذلك، ألقى أحدهم وهو شاب من محافظة الجيزة بنفسه من الطابق الثاني في محاولة للهرب فلقي مصرعه في الحال.

وتم القبض على شخصين من قبل الشرطة وتبين أن أحدهم يعمل محامياً بمدينة المنصورة والآخر شاب من إحدى قرى مركز دمياط.

وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بتسليم جثمان المتوفى لذويه.

محافظ دمياط دمياط القبض الشذوذ راس البر

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