الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية.. وترقب لبيانات التضخم في منطقة اليورو

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا أكبر اقتصاد بالمنطقة للحصول على مؤشرات بشأن التضخم في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش مدعومًا بأسهم الشركات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية.

أسباب ارتفاع الأسهم الأوروبية

ويركز المستثمرون أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا التي ستصدر الساعة 1300 بتوقيت جرينتش والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على ما إذا كانت ضغوط التكلفة في منطقة اليورو قد تراجعت بعد موجة تشديد السياسة النقدية القوية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

كانت الأسهم الأوروبية أنهت أولى جلسات التداول هذا العام مرتفعة 1.6 بالمئة أمس الإثنين، بعدما أظهرت بيانات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو انتهاء المرحلة الأسوأ مع بدء تعافي سلسلة التوريد وانحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة في أولى جلسات تداوله في 2023 حيث كانت السوق البريطانية مغلقة منذ جلسة مختصرة يوم الجمعة.

الاسهم الاوروبية اليورو التضخم أسعار ستوكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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