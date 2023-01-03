اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون «القناة للتوكيلات الملاحية»

ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في التوزيع النقدي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر توزيع كوبون القناة للتوكيلات رقم (51) بواقع 0.7858180234 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 8 يناير المقبل.

وسجلت القناة للتوكيلات صافي ربح بلغ 179.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

نفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وقف الشاحنات الصادرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة.

وأوضحت الشركة -رداً على ما أثير بشأن ذلك- أن العمل سارٍ بميناء نويبع.

وسجلت القناة للتوكيلات صافي ربح بلغ 179.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، بإغلاق جلسة يوم 3 يناير المقبل.

وأوضحت البورصة، أنه تقرر توزيع كوبون القناة للتوكيلات رقم (51) بواقع 0.7858180234 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 8 يناير المقبل.

وسجلت القناة للتوكيلات صافي ربح بلغ 179.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.