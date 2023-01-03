الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأولى من نوعها بالمستشفى.. نجاح استئصال ورم بالمخ لسيدة بـ«برج العرب المركزي»

ارشيفية
ارشيفية

نجح أطباء مستشفى برج العرب المركزي بالإسكندرية، من إنقاذ حياة سيدة عقب إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم بالمخ، وخروج المريضة بحالة جيدة.

وأعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى عن نجاح عملية استئصال ورم بالمخ أجريت أمس لمريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، وقال إن تلك العملية تعد الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى برج العرب، مشيرًا إلى أن إجراء هذا النوع من الجراحات يقتصر على المستشفيات الجامعية، وأمانة المراكز المتخصصة ولا يتم إجراؤه حاليا بأى مستشفى تابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.    

وأكد «مختار» أن المريضة خرجت من العمليات إلى العناية المركزة بالمستشفى مفصولة عن جهاز التنفس الصناعى وحالتها جيدة تحت المتابعة من أطباء المستشفى.

أجرى العملية الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد مصطفي عجمي- مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الرحماني- أخصائى جراحة المخ والأعصاب، وقام بتخدير الحالة الدكتور رضا عبد القوي- أخصائي التخدير والأطباء المقيمين الدكتورة نورهان مشالي، والدكتور أحمد عادل.

مستشفى برج العرب المركزي الإسكندرية عملية جراحية ناجحة اسئصال ورم بالمخ الأولى من نوعها

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

3 أفلام جديدة فى السينمات المصرية غدًا.. أبرزها «شلبى»

تداول 46 سفينة.. ميناء الإسكندرية يستقبل 144 ألف طن سلع استراتيجية

بعد رحيل بندكتس السادس عشر.. سر استخدام 3 توابيت فى دفن البابوات

«الزراعة»: استثمارات مشروع «البتلو» تخطت 7.3 مليار جنيه

أمطار على القاهرة الكبرى.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

وزير التعليم العالي يناقش التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بالمستشفيات الجامعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

الرئاسة الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى تؤسس لمرحلة من التوتر

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟