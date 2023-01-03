الأولى من نوعها بالمستشفى.. نجاح استئصال ورم بالمخ لسيدة بـ«برج العرب المركزي»

نجح أطباء مستشفى برج العرب المركزي بالإسكندرية، من إنقاذ حياة سيدة عقب إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم بالمخ، وخروج المريضة بحالة جيدة.

وأعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى عن نجاح عملية استئصال ورم بالمخ أجريت أمس لمريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، وقال إن تلك العملية تعد الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى برج العرب، مشيرًا إلى أن إجراء هذا النوع من الجراحات يقتصر على المستشفيات الجامعية، وأمانة المراكز المتخصصة ولا يتم إجراؤه حاليا بأى مستشفى تابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأكد «مختار» أن المريضة خرجت من العمليات إلى العناية المركزة بالمستشفى مفصولة عن جهاز التنفس الصناعى وحالتها جيدة تحت المتابعة من أطباء المستشفى.

أجرى العملية الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد مصطفي عجمي- مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الرحماني- أخصائى جراحة المخ والأعصاب، وقام بتخدير الحالة الدكتور رضا عبد القوي- أخصائي التخدير والأطباء المقيمين الدكتورة نورهان مشالي، والدكتور أحمد عادل.