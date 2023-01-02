بعد استلامه اليوم.. «الأعلى للآثار» يكشف كواليس استقبال «التابوت الأخضر»

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بعد الكثير من المفاوضات التي عقدتها الدولة مع الجانب الأمريكي بشأن “التابوت الأخضر”، نجحت تلك المساعي في استعادة الصندوق ووضعه في المتحف المصري بميدان التحرير.

عودة الآثار المصرية

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "دي إم سي"، أن التابوت فور وصوله للأراضي المصرية كان بحاجة إلى الترميم العاجل.

وتابع: التابوت ينتمي لكاهن من العصر الـ29 وعمره 2300 سنة، وتم تسليمه للمتحف المصرى لعمل الترميمات العاجلة له، حيث يصل حجمه إلى 3 أمتار".

صفات التابوت الأخضر

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، تابوتًا آثري معروف باسم "التابوت الأخضر" في مؤتمر بمقر الوزارة، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.