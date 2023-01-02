استعدادات لإطلاق أكبر حركة تعيينات فى الحكومة منذ 2016

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لإطلاق حركة تعيينات جديدة داخل الجهاز الإدارى للدولة، تعد الأضخم منذ إقرار قانون الخدمة المدنية فى عام ٢٠١٦، وستشمل عددًا من الوزارات والجهات التابعة من خلال مسابقات مركزية إلكترونية.

وقال مصدر بـ«التنظيم والإدارة» إن التعيينات الجديدة ستشمل ما يقرب من ٤٠ ألف وظيفة شاغرة على مستوى عدة جهات حكومية خلال عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى التعاقدات الوظيفية فى جهات أخرى لسد العجز فى بعض التخصصات وضمان سير العمل بشكل جيد، ومنها طلب التعاقد على ٢٣١ وظيفة سائق للعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وأشار المصدر إلى أن تلك التعيينات، سواء فى وظائف قيادية أو غير قيادية، تتم وفق مسابقة مركزية مميكنة يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص دون محاباة، موضحًا أن هناك خطة متكاملة لتصعيد صف جديد من القيادات فى عدد من الجهات، فى مقدمتها وزارات الإسكان، والمالية، والنقل، والتنمية المحلية.

وتنطلق أولى مسابقات التعيين فى الحكومة نهاية شهر يناير الجارى على مستوى وزارة الأوقاف، حيث يجرى جهاز التنظيم والإدارة استعداداته للإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة الأوقاف، التى ستشمل ١٠٠٠ وظيفة مدرس وإمام وخطيب على مستوى محافظات الجمهورية، بما يراعى البعد الجغرافى؛ لسد العجز فى كل محافظة، وإلزام كل متقدم بالتقديم فى محافظته المثبتة فى بطاقة الرقم القومى.

تأتى تلك المسابقة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإعلان عن ٣ آلاف وظيفة للأئمة و٣ آلاف وظيفة للعمال فى يناير من كل عام لمدة ثلاث سنوات، لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطى المستنير وعمارة بيوت الله.

ومن المقرر أن تشمل شروط الوظائف، المقرر الإعلان عنها خلال أيام، ألا يزيد عمر المتقدم على ٣٠ عامًا، مع الحصول على مؤهل عال أزهرى مناسب، وألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن جيد بالنسبة لوظائف إمام وخطيب ومدرس، أما فيما يخص وظائف عمال فيشترط ألا يزيد عمر المتقدم على ٣٥ عامًا، والحصول على مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة- إعدادية أزهرية). وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الأوقاف وجهاز التنظيم والإدارة يجريان حاليًا مناقشات مكثفة بشأن شروط التقدم للمسابقة، وتحديد شرط السن، ووضع ضوابط لعدم التلاعب فى شرط المؤهل الدراسى، بما يتيح جذب أفضل الكوادر البشرية وتحقيق تكافؤ الفرص.

وبالتزامن، يستعد «التنظيم والإدارة»، أيضًا، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإطلاق المرحلة الثانية من مسابقة تعيين ١٥٠ ألف معلم، واستكمال أعمال المرحلة الأولى من المسابقة فى عدد من محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الثانية من المسابقة بحلول شهر يوليو المقبل، التى ستشمل ٣٠ ألف وظيفة شاغرة، تركز بشكل أساسى على سد العجز فى تخصصات المرحلة الابتدائية ويليها الإعدادية، باعتبارهما من المراحل ذات الكثافة الطلابية الأعلى، بينما تستأنف المسابقة التكميلية لعدد ٣١٩٧ من وظائف رياض الأطفال فى ١٤ محافظة خلال أسابيع.

وعلى صعيد وزارة الرى، من المقرر إطلاق المرحلة الثانية أيضًا من مسابقة تعيين ٧١٤ موظفًا على ٣ سنوات متتالية، حيث تجرى الاستعدادات للإعلان عن ٢٣٨ وظيفة شاغرة لعام ٢٠٢٣.

وكان العام السابق هو أول عام من الإعلان عن مسابقة التوظيف داخل وزارة الرى، ولم يكتمل العدد المطلوب حينها، وتم قبول ٢٣٦ شخصًا فقط، وتمت إضافة العدد المتبقى على مسابقة هذا العام.