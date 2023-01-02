تشكيل الأهلى.. شادى حسين وبرونو يقودان الهجوم أمام بيراميدز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي.. شادي حسين وبرونو وفؤاد أساسيون أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبدالله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبدالله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.