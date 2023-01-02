النيابة تأمر بدفن ضحايا حادث الطريق الأوسطى

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، التحقيق فى واقعة تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطى بحلوان، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وطالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والتصريح بدفن ضحايا الحادث وتسليم الجثث لذويهم.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري مروع بالطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل محملة بالعمال ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.