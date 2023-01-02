لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟.. وسر العلاقة بينه و«الزعيم»

حظى الراحل وحيد حامد بقاعدة جماهيرية كبيرة ومعجبين بكتاباته وأفلامه من جميع الفئات العمرية، وبجانب هذا حظى بعلاقات صداقة قوية بين نجوم الفن الذين تعامل معهم ومنهم النجم عادل إمام، والنجم الراحل أحمد زكي.

لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟

كان الراحل وحيد حامد شخص خفيف على قلوب كل من تعامل معهم، وربطته علاقة صداقة قوية بالراحل أحمد زكي والذي رفض كتابة سيرته الذاتية لعدة أسباب، منها أنه لم يستطع التحكم في مشاعره فخاف من حزنه الشديد على صديقه عندما يكتب عنه لعمل فني.

أما السبب الثاني كان لارتباطه بأعمال فنية أخرى، ورحب باختيار الكاتب بشير الديك لكتابة السيناريو، على الرغم من الصداقة القوية التي جمعته بأحمد زكي، مفضلا الابتعاد عن المسلسل، وعلق على هذا الأمر قائلا: «ثقتي في الأستاذ بشير الديك قادر على إنه يصنع مسلسل جيد، أنا عمري ما أصادر على زميل بحبه، والمسلسل في إيد أمينة وربنا يوفق الجميع».

وحرص وحيد حامد على التواجد دائما بجانب أحمد زكي خلال فترة مرضه، وعندما ذهب لزيارته في أحد المستشفيات، ليركب معه المصعد الكهربائي لغرفة الأشعة، فطلب منه أحمد زكي حضور مصور ليتلقط له مشهدًا ربما يحتاجوه فيما بعد واردف عن ذلك قائلا: التمثيل في دمه لأخر نفس، كان عايز مصور يصوره وهو عيان عشان ممكن نحتاجه في عمل درامي".

سر العلاقة القوية بين وحيد حامد وعادل إمام

كانت هناك علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والراحل وحيد حامد بدأت بمسلسل أحلام الفتى الطائر في أواخر السبعينيات، ثم أول فيلم في أوائل الثمانينيات “انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، حتى قدما الثنائي سلسلة من الأعمال الناجحة وصلت إلى 11 فيلما، ويرجع ذلك للكيميا الفنية التي نشأت بينهما في كل عمل تعاونا فيه.

وقال الكاتب الراحل وحيد حامد في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة: “علاقتي قوية بـ عادل إمام وكان بيننا اتفاق أني لما أكتب فيلم جديد ابعتهوله يقرأه كـ أصدقاء ولو عجبه يعمله، مشيرا إلى أن تقديم عادل إمام لـ دور المحامي الفاسد فتحي نوفل، في فيلم طيور الظلام كان مغامرة منه”.

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وأضاف: “فيلم الإرهاب والكباب كان عبارة عن مقالة بكتبها عشان أنشرها في صحيفة روز اليوسف، وزارني في نفس اليوم عصام إمام شقيق عادل إمام، وشاف الورقة وقاللي إيه دي قولتله دي مقالة، قالي لأ ده فيلم اعمله وأنا هنتجه وكتبت الفيلم في يومين، ويرجع الفضل في ذلك إلى عصام إمام”.

وبعد وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد في يناير عام 2021، نعى عادل إمام صديقه قائلا إنه فقد صديقًا عزيزًا وأخًا غاليًا، فضلًا عن كونه أحد أهم الكُتاب في مصر، وأن أعمالهما معًا حققت نجاحات كبيرة لكونها مست الجمهور وناقشت قضاياهم بواقعية كتاباته، ووصف الزعيم وفاة صديقه الكاتب بأن الفن المصري فقد رمزًا من رموزه برحيل وحيد حامد.