الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ذكرى رحيله.. أعمال لم تخرج للنور لـ وحيد حامد

وحيد حامد
وحيد حامد

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد الذي أثرى الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأعمال السينمائية والدرامية المتميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

ورغم رحيل وحيد حامد إلا أن أعماله الفنية مازالت محفورة في وجدان محبيه، حيث رحل عن عالمنا في 2 يناير من عام 2021 بعد رحلة طويلة مع المرض. 

قدم وحيد حامد خلال مشواره الفني أعمالا كان لها الفضل في تغيير العديد من المفاهيم، وكان قريب من الشارع المصري ودائما ما يستوحي أعماله من الواقع المصري.

لم يمهله القدر الفرصة لاستكمال عدد من المشاريع الفنية المهمة التي كان يحلم بتقديمها للجمهور لعل أهمها الجزء الثالث من مسلسل “الجماعة” الذي شرع في كتابة نصف أحداثه بالفعل، وكان يستعد لتقديمه على الشاشة وأصبح العمل يواجه مصيرا مجهولا خاصة مع إعلان نجله المخرج مروان حامد في تصريحات سابقة أنه لن يستطيع استكمال المسلسل، خاصة وأن والده كان له رؤية خاصة لهذا العمل الذي يعتبر من أهم أعمال الراحل وحيد حامد. 

كذلك كان يستعد الكاتب الكبير وحيد حامد لتقديم عمل سينمائي ضخم من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وكان الفيلم يحمل اسم "الصحبة الحلوة" وهو الفيلم الذي كان من المفترض أن يعيد الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى السينما من جديد بعد غياب لسنوات طويلة، ولكن العمل توقف تماما عقب رحيل وحيد حامد.

وقبل الوعكة الصحية الأخيرة للكاتب الراحل وحيد حامد كان قد اتخذ قرار بكتابة فيلما سينمائيا عن الملحمة الحربية والبطولية للجيش المصري عن معركة كبريت الحربية، ويسرد فيها بطولة أعضاء الصاعقة المصرية في الصمود أمام الضربات الإسرائيلية والتصدي ببطولة لها، لكن لم يمهله القدر فرصة لكتابة تلك القصة المهمة في تاريخ الصاعقة المصرية.

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