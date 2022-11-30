شخص غير طبيعي برأي أقرانه.. حكاية محمود حميدة مع الفنان أحمد زكي

تحدث محمود حميدة عن الفنان الراحل أحمد زكي في حوار أجرته “الدستور” ولم ينشر من قبل.

يقول حميدة بالتأكيد التعاون مع أحمد زكى فى أول فيلم لي اختصر لى 10 سنوات فى مشوارى السينمائي، ونفس الأمر بالنسبة لأفلامى مع نادية الجندى؛ لكن أحمد زكي في البداية فمعرفتى به طالت الزمن منذ أن كنت راقص فى «الفنانين المتحدين»، وكان وقتها هو ممثل صغير فى بداية حياته؛ فمنذ صغره وهو كان شخصا وحيدا ومتميزا بشكلا ما واكتشفت فيما بعد أن الوحدة دى هو الذي يصنعها بنفسه، وهو الذي يعمد إلى قطع أواصر الصلة مع الآخرين ليبقى وحيدا، لدرجة أن أقرانه كانوا ينظرون له على أنه شخص غير طبيعي وكانوا يستنكرون عليه أن يكون بطلا فى السينما: «هذا الكلام أبوح به لأول مرة فى حياتى ولن يقوله أحدا من قبل»، لكن بالعزيمة والإصرار لبلوغ الهدف وصل أحمد زكي.

أضاف حميدة:"هذا الممثل الكبير المتفرد الذي صنع تاريخا سينمائيا عظيما ومستقرا وبرغم موته فلا زال لديه القدرة أن يسلينا ويمتعنا، فهو رحمة الله عليه، صنع نفسه ولم يقف بجانبه أحد مثلما وقف الكثيرون بجانبي أو حتى كما وقف هو بجانبي.

وتابع "كان دائما فى مقاومة ومحاولة لطرده من الوسط كله لأنه لا يشبه البطل التقليدى؛ وهناك واقعة حدثت بالفعل فى فيلم «الكرنك» عندما رشحه المخرج على بدرخان، وفى المقابل المنتج رفضه وقال لبدرخان:" مين ده اللى هيحب سعاد حسني؟"، وقام بالبطولة نور الشريف، لأنه كان في حينها نجمًا كبيرًا، وبالنسبة للمنتج ورقة رابحة؛ لكن أحمد زكي ظل يتحمل وتحمل ظروفه الحياتية الصعبة وقام بعمل صرح كبير بنفسه، فهو مشوار لم يُدرس إلى الآن.