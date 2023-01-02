الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

السبب وراء تهديد الإخوان بقتل وحيد حامد وبداياته الأدبية

وحيد حامد
وحيد حامد

في مثل هذا اليوم رحل عنا واحد من أهم مؤلفي الدراما المصرية الكاتب الراحل وحيد حامد، والذي ترك وراءه رصيد كبير من الأفلام الهامة والمثيرة مع كبار النجوم حتى رحل عن عالمنا يوم 2 يناير عام 2021 إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

 

السبب وراء تهديد الإخوان بقتل وحيد حامد وبداياته الأدبية

وكان من الملحوظ تسليطه الضوء على الإرهاب والجماعة الإخوانية، لذلك تعرض المخرج وحيد حامد لتهديدات بالقتل من قبل جماعة الإخوان، والجماعات الارهابية ليتوقف عن كتاباته عنهم.

وكشف نجله المخرج مروان حامد خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن سبب تهديد الإخوان لوالده، قائلا: “والدي تعرض للتهديد بالقتل من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب أعماله السينمائية التي تنتقد أفكارهم الهدامة”.

 

بدايات وحيد حامد الأدبية

وجدير بالذكر أن الكاتب الراحل وحيد حامد بدأ مسيرته الأدبية والفنية بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات، وقام أيضا بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشارا، وحظى بجمهور واسع من القراء وكذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.

ومن أشهر أعمال وحيد حامد “طيور الظلام، المنسي، الغول، الجماعة، دم الغزال، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، غريب في بيتي، الإرهاب والكباب، الهلفوت، البشاير”.

ومن المعروف أن وحيد حامد شكل ثنائي سينمائي ناجح مع النجم عادل إمام، حيث قدم معه عدد من أبرز الأعمال الكوميدية، حيث قدما سويا أفلام "الإنسان يعيش مرة واحدة"، و"الغول"، و"اللعب مع الكبار"، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي"، و"طيور الظلام" و"النوم في العسل".

ومن أهم أفلامه التي علقت في أذهان الجمهور “آخر الرجال المحترمين، الراقصة والسياسي، عمارة يعقوبيان معالى الوزير، واضحك الصورة تطلع حلوة”، ومن أعماله الدرامية “الجماعة، البشاير، العائلة، بدون ذكر أسماء”.

الجماعة الإخوانية الذكر الجماعات الإرهابية التليفزيون والسينما تهديدات

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