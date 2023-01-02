«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاكية

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاكية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك مدينة إنطاكية، وكان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي ، وطاف معه بلادا كثيرة، فقدمه بطريركا علي أنطاكية، فبشر فيها بالبشارة المحيية، ورد كثيرين إلى معرفة الله ، ثم عمدهم وأنارهم بالعلم، وبين لهم ضلالة عبادة الاوثان، فاغتاظ منه الوثنيون وامسكوه وعذبوه بجميع انواع العذاب، منها انهم وضعوا في يده جمرة وضغطوا عليها بالكلبتين مقدار ساعتين ،ثم احرقوا جنبيه بكبريت وزيت مشتعل بالنار، ومشطوا جسده بامشاط من حديد ، ولما حاروا في تعذيبه طرحوه في السجن أقام به زمانا طويلا، ولما تذكروه أخرجوه ووعدوه بمواعيد جزيلة ثم توعدوه، وإذ لم يتزعزع عن إيمانه طرحوه للوحوش فمزقته تمزيقا، وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه.