مصر في الصحف الدولية| العالم يترقب اكتشاف نفرتيتي.. والمتحف الكبير ينتصر للثقافة

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على قرب اكتشاف مصر مومياء نفرتيتي أحد أشهر ملكات مصر الفرعونية، والتي من شأنها تغيير جزء كبير من تاريخ مصر الغامض، والذي عجز العلماء عن حل ألغازه، كما تحدثت الصحف عن فنون التحنيط في مصر القديمة والعملية المعقدة التي اتبعها المصريين القدماء للاحتفاظ بجثامين موتاهم، بالإضافة إلى قرب افتتاح المتحف الكبير المقرر في وقت لاحق من العام الجاري والذي يعتبر انتصار ثقافي كبير لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل وليس مصر فقط.

فى عام 2023.. العالم ينتظر اكتشاف مومياء نفرتيتى وإعادة الآثار لمواطنها

أكدت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، أن التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، ولكن من المتوقع أن نشهد في عام 2023، اكتشاف مومياء نفرتيتي، حيث يجري علماء الآثار اختبارات الحمض النووي في مقبرة مصرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى المومياوات هي بقايا الملكة المصرية القديمة.

وأضافت أنه تم العثور لأول مرة في العصر الحديث وتحديدًا في عام 1817، على المقبرة "KV 21"، كما يسميها علماء المصريات، في وادي الملوك وتحتوي على مومياواتين، وفقًا لمشروع رسم خرائط طيبة، وفي الوقت الحالي، يقوم فريق بقيادة زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، بإعادة فحص المقبرة ومومياواتها من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي.. إقرأ المزيد

فن التحنيط.. تقرير بريطاني: الفراعنة ابتكروا طرق معقدة للحفاظ على جثامين الموتى

أكد موقع "هاير تاج ديلي" البريطاني، أن في مصر القديمة اعتقد الفراعنة أن الروح تحتاج إلى جسد الشخص المتوفي حتى يكون لديها الحرية في الخروج من القبر والعودة له مرة أخرى، وترجمت "كا" على أنها الروح، وأنه عليها السفر عبر العالم السفلي إلى الدينونة الأخيرة والدخول إلى الآخرة.. إقرأ المزيد

تقرير كندي يكشف: كيف تعامل الفراعنة مع الكلاب في مصر القديمة

أكد موقع "كولكتر" الكندي، أن الكلاب في مصر القديمة كانت تُعتبر "أفضل صديق للإنسان"، وهذا ليس مفاجئًا لأن الكلب كان أول حيوان أليف يعيش جنبًا إلى جنب مع الإنسان قبل آلاف السنين، وقد أدرك المصريون القدماء دورهم المتنوع، مستخدمين الكلاب المخلصين كحارس، أو مساعد أثناء الصيد، أو كحيوان أليف منزلي.. إقرأ المزيد

صحيفة نيجيرية: مصر بلد ملىء بالتاريخ والثقافة والمغامرة ومكان رائع لاستكشاف الماضى

رشحت صحيفة "جارديان النيجيرية" مصر ضمن قائمة أعدتها بأفضل 10 وجهات سفر في العالم، ووصفتها: "مصر بلد مليء بالتاريخ والثقافة والمغامرة ومكان رائع لاستكشاف الماضي".

قالت الصحيفة في تقريرها، مع بداية العام الجديد، يبحث الجميع عن وجهة سفر مثالية لبدء العام بأناقة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها، إلا أن هناك عددًا قليلًا من الأماكن التي تتميز بسحرها الفريد وتجاربها التي لا تُنسى.. إقرأ المزيد

آراب نيوز: افتتاح المتحف الكبير فى 2023 انتصار ثقافى لمصر والشرق الأوسط

قالت صحيفة آراب نيوز، الناطقة باللغة الإنجليزية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٣ أكثر من مجرد فرصة لإحياء الاقتصاد، فهو يمثل انتصارًا ثقافيًا رمزيًا لمصر والشرق الأوسط.. ويمكن للعالم كله أن يرى فيه التاريخ الكامل لتطور الحضارة العالمية مجتمع في مكان واحد.. إقرأ المزيد