الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كندي يكشف: كيف تعامل الفراعنة مع الكلاب في مصر القديمة

الكلاب في مصر القديمة
الكلاب في مصر القديمة

أكد موقع "كولكتر" الكندي، أن الكلاب في مصر القديمة كانت تُعتبر "أفضل صديق للإنسان"، وهذا ليس مفاجئًا لأن الكلب كان أول حيوان أليف يعيش جنبًا إلى جنب مع الإنسان قبل آلاف السنين، وقد أدرك المصريون القدماء دورهم المتنوع، مستخدمين الكلاب المخلصين كحارس، أو مساعد أثناء الصيد، أو كحيوان أليف منزلي.

وبحسب الموقع امتدت الرابطة بين الإنسان والكلب إلى ما وراء هذا العالم إلى الحياة الآخرة، حيث تم دفن الكلاب المحنطة مع أصحابها أو في بعض الأحيان في توابيتهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، احتلت الكلاب مكانة مهمة في الديانة المصرية القديمة، فقد كان الحيوان مرتبطًا بأنوبيس، إله الموت، والتحنيط، والحياة الآخرة، وعادة ما يتم تصويره على أنه كلب أو رجل برأس كلب.

الكلاب في مصر القديمة: أول الحيوانات المستأنسة في وادي النيل

وتابع الموقع، أن الكلاب المصرية القديمة لعبت دورًا أساسيًا في تطور الحضارة في وادي النيل، حيث قام المصريون بتدجين الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير في فترة ما قبل الأسرات (حوالي 6000 - 3150 قبل الميلاد)، ولكن يبدو أن الكلب كان رفيقًا للمصريين القدماء حتى قبل وجود مصر، وحدث تدجين الكلب بطرق مختلفة في مواقع مختلفة.

وتابع أن بعض الكلاب وصلت من الشرق الأوسط، حيث تم تدجينها حوالي عام 10 آلاف قبل الميلاد في مصر، وتبع آخرون أصحابها الذين جاءوا إلى وادي النيل من شمال إفريقيا بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، وكثيرًا ما كان الرعاة والصيادون في الصحراء يصورون الكلاب على الصخور المتدلية، والتي استخدموها كمأوى، وقام المصريون القدماء أيضًا بتدجين ابن آوى - الذئب الأفريقي - من خلال تقاسم اللحوم الزائدة مع الحيوانات البرية التي جابت ضواحي المستوطنات المبكرة بحثًا عن الطعام.

في مصر القديمة، تم إثبات وجود الكلاب في وقت مبكر من فترة النقادة، بناءً على الأدلة المادية من القبور والنقوش واللوحات الجدارية، حيث تم العثور على عظام الكلاب الأولى في Merimde، أحد أقدم المواقع المصرية في غرب دلتا النيل، ويأتي أحد أقدم التمثيلات للارتباط الوثيق بين الإنسان ورفاقه من الكلاب من طبق من الفخار من فترة ما قبل الأسرات (حوالي 4000 قبل الميلاد) يظهر المتعامل برفقة أربعة كلاب صيد، كل منها بمقود خاص بها.

الكلاب مصر القديمة الفراعنة الإنسان الكلب حيوان أليف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

«العربي» يكلف «عمليات غرفة القاهرة» بسرعة تنظيم المعارض والمنافذ السلعية خلال يناير

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

توفى زوجها بعد صور الكريسماس.. قصة البلوجر مريم جودة التى تصدرت التريند

الصين ضاعفت توغلاتها الجوية بالقرب من تايوان في 2022

«القاهرة الإخبارية» تنقل بثًا مباشرًا لـ لحظة نقل جثمان بيليه لملعب سانتوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022