الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة نيجيرية: مصر بلد مليء بالتاريخ والثقافة والمغامرة ومكانا رائعا لاستكشاف الماضى

أبو الهول
أبو الهول

رشحت صحيفة "جارديان النيجيرية" مصر ضمن قائمة أعدتها بأفضل 10 وجهات سفر في العالم، ووصفتها:" مصر بلد مليء بالتاريخ والثقافة والمغامرة ومكانًا رائعًا لاستكشاف الماضي".

قالت الصحيفة في تقريرها، مع بداية العام الجديد، يبحث الجميع عن وجهة سفر مثالية لبدء العام بأناقة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها، إلا أن هناك عددًا قليلًا من الأماكن التي تتميز بسحرها الفريد وتجاربها التي لا تُنسى. 

وأضافت الصحيفة أن مصر بلد مليء بالتاريخ والثقافة والمغامرة،  من أهرامات الجيزة إلى وادي الملوك، تعد مصر مكانًا رائعًا لاستكشاف الماضي، ويمكنك أيضًا القيام برحلة بحرية على طول نهر النيل أو استكشاف المعابد القديمة أو مجرد الاسترخاء على الشاطئ.

وأشار التقرير إلى أن مصر وجهة "مثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في ٢٠٢٣، داعيًا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة. 

وأوضح أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، ونصح بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه العام المقبل، والمتحف القومي للحضارة المصرية. 

من جانبه، رشح موقع "ترافل ديلي نيوز" السياحي العالمي، مصر ضمن قائمة أعدها بأفضل 4 وجهات سياحية في العالم لقضاء العطلات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، فضلًا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية مثل شرم الشيخ.

وقال الموقع إن "مصر تعتبر وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تحب التاريخ القديم وترغب في القيام بجولة في قارة إفريقيا، فهي مليئة بالمعالم السياحية والتاريخية المختلفة، مثل نهر النيل أهرامات الجيزة وواحة سيوة ، فضلًا عن المتاحف الأثرية مفتوحة للجولات والمعارض".

أهرامات الجيزة التاريخ والثقافة التاريخ القديم القومى للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المصري المتحف المصري

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