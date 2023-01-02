الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطاني: المصريون القدماء ابتكروا طرق معقدة للحفاظ على جثامين الموتى

مومياء فرعونية
مومياء فرعونية

أكد موقع "هاير تاج ديلي" البريطاني، أن في مصر القديمة اعتقد الفراعنة أن الروح تحتاج إلى جسد الشخص المتوفي حتى يكون لديها الحرية في الخروج من القبر والعودة له مرة أخرى، وترجمت "كا" على أنها الروح، وأنه عليها السفر عبر العالم السفلي إلى الدينونة الأخيرة والدخول إلى الآخرة.

وتابع أن الجسد المحنط كان ضروريًا للحفاظ على التعبير البصري للشخص أثناء الحياة، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة الآن إلى أن العملية كانت لتوجيه الجسد نحو الألوهية ، من خلال ضمان شكل من المتوفى تقبله الآلهة.

عملية تحنيط معقدة

قام كهنة أنوبيس بعملية التحنيط المتعمد للمومياء المصرية القديمة التي استمرت 70 يومًا، الخطوة الأولى هي إزالة الدماغ باستخدام خطاف خاص يتم إدخاله في الأنف، ثم تم "تقليب" أنسجة المخ ، مما سمح بسحبها واستنزافها بسهولة، بعد ذلك ، تم عمل شق في الجانب الأيسر من البطن واستئصال الأعضاء الداخلية وتجفيفها، تم وضع الرئتين والمعدة والكبد والأمعاء داخل أربع أواني كانوبية مختلفة. 

كان الغرض منه ضمان وصول الموتى إليهم في الآخرة، كانت هذه الجرار منحوتة من الحجر الجيري أو مصنوعة من الفخار وكان لها بوجه عام رؤوس آلهة معينة (أبناء حورس الأربعة - إله السماء والشخص الذي يحمي الفرعون) وكانت تحميها الآلهة المقابلة.

بعد فترة تجفيف استمرت 70 يومًا، يتم تغطية الجثة بالراتنج ولفها بمئات الياردات من البياضات، يمكن أن يكون هناك عدة طبقات فردية من الراتينج والكتان، غالبًا ما تكون محملة بصلاة مكتوبة.

وأكد الموقع البريطاني، أنه في حين أن التحنيط المتعمد هو التجفيف والتحضير الدقيق للجسم للسماح للروح بالدخول مرة أخرى إلى الجسد بعد الموت، فإن التحنيط يحدث بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من المواقف، من خلال درجات الحرارة الشديدة ، أو الجافة، وانخفاض الأكسجين والبيئات شديدة الحموضة يمكن أن تخلق جميعها مومياوات طبيعية، ولكن الفراعنة لم يعتمدوا على هذه الطرق غير التقليدية، واختاروا طقوس معقدة من أجل بقاء الجسد لآلاف السنين، واجتيازها اختبار الزمن، لتبهر العالم في العصر الحديث.

التحنيط الفراعنة الروح جسد العالم تحنيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

«العربي» يكلف «عمليات غرفة القاهرة» بسرعة تنظيم المعارض والمنافذ السلعية خلال يناير

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

توفى زوجها بعد صور الكريسماس.. قصة البلوجر مريم جودة التى تصدرت التريند

الصين ضاعفت توغلاتها الجوية بالقرب من تايوان في 2022

«القاهرة الإخبارية» تنقل بثًا مباشرًا لـ لحظة نقل جثمان بيليه لملعب سانتوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022