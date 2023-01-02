آراب نيوز: افتتاح المتحف الكبير فى 2023 انتصار ثقافى لمصر والشرق الأوسط

قالت صحيفة آراب نيوز، الناطقة باللغة الإنجليزية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٣ أكثر من مجرد فرصة لإحياء الاقتصاد، فهو يمثل انتصارًا ثقافيًا رمزيًا لمصر والشرق الأوسط.. ويمكن للعالم كله أن يرى فيه التاريخ الكامل لتطور الحضارة العالمية مجتمع في مكان واحد.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد تأخيرات لا تنتهي ، واضطرابات سياسية، وآخرها لعنة جائحة كورونا، كان المتحف المصري الكبير قادمًا لفترة طويلة لكن عام 2023 هو العام الذي من المقرر أن يتم فيه افتتاح المجمع الحديث باعتباره أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، في الوقت المناسب تمامًا لمساعدة مصر على إحياء صناعة السياحة التي فاتتها بشدة.

وسيكون افتتاح المبنى أيضًا نصر لمنطقة بأكملها نهب تاريخها القديم أجيال من المغامرين الغربيين.

واستعرضت الصحيفة رحلة الملك توت عنخ آمون، حيث قالت: لا أحد يعرف كيف لقي الفرعون الشاب توت عنخ آمون وفاته عن عمر يناهز 18 عامًا ، أي منذ حوالي 3344 عامًا، حيث تشمل النظريات - التي لم يتم إثبات أي منها - بسبب الملاريا وأخرى حادث عربة و أخرى اضطراب في العظام وحتى القتل.

ومع ذلك ، هناك شيء واحد نعرفه هو أنه عندما اقترب "الملك الصبي" من نهايته المفاجئة ، كان سيشعر بالارتياح للاعتقاد بأنه والعديد من الممتلكات التي سيتم دفنها مع جسده المحنط سيكونون في طريقهم قريبًا إلى العالم الآخر ، والحياة الآخرة المجيدة التي قضت بصحبة الإله أوزوريس.

لكن تلك الرحلة الأبدية توقفت في عام 1922 عندما اكتشف عالم الآثار البريطاني وتاجر الآثار بدوام جزئي هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، فمثل كل علماء الآثار الغربيين المغامرين في عصره ، كانت خطة كارتر هي شحن الجزء الأكبر من الكنوز إلى أوروبا وبيعها للمتاحف.

في عام 2010 رحبت مصر بإعادة متحف متروبوليتان في نيويورك 19 قطعة مأخوذة من مقبرة توت عنخ آمون، وقال توماس بكامبل ، مدير المتحف في ذلك الوقت ، "هذه الأشياء ، لم يكن من المفترض أبدًا أن تغادر مصر ، وبالتالي يجب أن تنتمي بحق إلى الحكومة المصرية."

بغض النظر ، منذ الستينيات ، يبدو أن مجموعة توت عنخ آمون قد أمضت وقتًا خارج مصر أكثر من الوقت الذي قضته في جولة حول العالم في سلسلة من الجولات التي لا تنتهي.

تم عرض أول معرض جوال ، "كنز توت عنخ آمون" ، في 24 مدينة في الولايات المتحدة وكندا بين عامي 1961 و 1966، وبين عامي 1961 و 2021 ، قضى الكثير من الكنز 30 عامًا خارج مصر - ثلاثة عقود تم خلالها حرمان أجيال من الشباب المصري الوصول إلى بعض العناصر الأكثر طوطمية في تراثهم، ليعود ويظهر في المتحف المصري الكبير.