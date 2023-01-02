حذفت جميع الصور وأغلقت حسابها.. كل ما تريد معرفته عن البلوجر مريم جودة

تصدرت البلوجر مريم جودة محركات البحث الإلكتروني وصوولًا بموقع البحث "جوجل"، ومواقع السوشيال ميديا بعد وفاة زوجها فجأة دون تأثره بأي مرض، كانت وفاة زوجها وفاة طبيعية دون التعرض إلى أزمة صحية أو الإصابة بعض الأمراض، وذلك بعد احتفالهما برأس السنة سويًا.

وصارت البلوجر مريم جودة محل نظر للجميع، ويدعو لها الجميع من مستخدمي السوشيال ميديا بالصبر بعد رحيل زوجها، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها، ومن هي البلوجر مريم جودة في سياق السطور التالية.

البلوجر مريم جودة تعمل في مجال التمثيل عروض الأزياء.

تزوجت مريم جودة من محمد عبد اللطيف في الثاني والعشرين من سبتمبر 2022.

من مواليد محافظة الإسكندرية|.

في أواخر العشرينات من عمرها.

لديها أكثر من 2 مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

لا يوجد لديها صور عبر موقع "انستجرام" سوي صور الاحتفالات الخاصة بها وبزوجها في رأس السنة، ومنشور إعلان الوفاة.

عقب رحيل زوجها أغلقت حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب مرور شهرين على زواجهما صدمت مريم جمهورها بخبر وفاة زوجها محمد عبد اللطيف الشهير بمحمد تيفا.

شبهة جنائية في وفاة الزوج

قررت النيابة العامة عرض جثة «محمد عبداللطيف» زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وطالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة وأمرت باستجواب أسرة المتوفى، وبالتالي تم تأجيل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكان قد انتشر خبر وفاة زوج البلوجر مريم جودة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت مريم، نشرت أمس صورة لها مع زوجها أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة وعلقت: «الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة عايزة أقولك أن دي أحلي راس سنة في حياتي، عشان بقينا مع بعض، ويا رب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت».