اجتماع لـ «الملا» و«فؤاد» مع مسئولي ورؤساء شركات البترول في خليج السويس

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة في منطقة خليج السويس، لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئي، والتي حققت تقدماً ملموساً، ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئي التي تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسي والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية.

اجتماع لـ وزير البترول والبيئة مع مسئولي ورؤساء شركات البترول في منطقة خليج السويس

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وفي ظل التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وما انعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن، واستمعا لشرح من الكيميائي جمال فتحي المشرف على البيئة والأمن الصناعي بالهيئة المصرية العامة للبترول حول تقدم الأعمال في مشروعات التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس، والتي بدأت أعمالها منذ خمس سنوات بالتزام ذاتي من وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجية التحديث والتطوير وبتعاون كامل مع وزارة البيئة وتنسيق دائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية.

وفي هذا الصدد شدد الملا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولي ويحقق الاستدامة، وفي نهاية الجولة قام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة في منطقة خليج السويس، ورافق الوزيران خلال الجولة قيادات قطاع البترول والبيئة.

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذي عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، وتأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.