الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى بالقليوبية لتصرفه في 2,95 طن دقيق بلدى

دقيق
دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية  

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (2,95 طن "دقيق بلدى مدعم") للاتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أرز أبيض "عينى" - 2,4 طن "مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية مالك مخبز بلدى محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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