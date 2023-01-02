الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل حاول ترويج 150 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة  كمية كبيرة من مخدر الحشيش  بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لذلك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال  استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على (150 طربة لمخدر الحشيش تزن 15 كيلو، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 600 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

150 طربة لمخدر الحشيش استقلالة إخطار ارسال آلات ارة اخطر إسكندرية

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