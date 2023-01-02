ضبط شخص بحوزته 150 طربة «حشيش» فى الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "أحد أشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول".

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة.