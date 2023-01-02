تونس.. إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين

أعلنت السلطات التونسية، الأحد، إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الأوروبية.

وأفاد الناطق باسم الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أن "وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الماضية، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".

وأضاف الجبابلي، أن "قوات الحرس تمكنت من إنقاذ 108 مجتازين (مهاجرين) من بينهم 94 من جنسيات أجنبية مختلفة والبقية تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين فينة وأخرى لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.

وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.