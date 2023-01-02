الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس.. إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات التونسية، الأحد، إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الأوروبية.
وأفاد الناطق باسم الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أن "وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الماضية، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".
وأضاف الجبابلي، أن "قوات الحرس تمكنت من إنقاذ 108 مجتازين (مهاجرين) من بينهم 94 من جنسيات أجنبية مختلفة والبقية تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر".
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.
كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين فينة وأخرى لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.
وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

التضامن: زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022 بنسبة 152%

قناة إسرائيلية: بن غفير يعتزم اقتحام الأقصى الأسبوع الجارى

مباحثات أمريكية صينية وتأكيد «خطوط اتصال مفتوحة» 

تفاصيل المنظومة الإلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية